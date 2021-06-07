Подмосковье подписало соглашения на 240 млрд рублей на полях ПМЭФ

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Московская область подписала соглашения на 240 млрд рублей на полях Петербургского международного экономического форума.
Подмосковье подписало соглашения на 240 млрд рублей на полях ПМЭФ
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Я очень надеюсь, что все эти намерения инвесторов будут материализованы, возникнут новые предприятия. А какие-то получат дальнейшее расширение», — заявил губернатор Андрей Воробьёв на заседании с региональным правительством.

Он отметил, что это позволит дополнительно создать в Подмосковье около 50 тыс. рабочих мест.

Уточняется, что, в частности, в рамках соглашения с компанией «Трио-Инвест» в городском округе Домодедово создадут оптово-распределительный центр по хранению, переработке и упаковке сельскохозяйственной продукции.

Также подписан меморандум с фондом «НИР», агрохолдингом «Мираторг» и правительством Брянской области о совместной реализации проектов в области селекции и генетики сельскохозяйственных животных.

Ранее портал «Юга.ру» сообщил, что власти Адыгеи и руководство НАО «Красная Поляна» подписали на ПМЭФ соглашение о создании горного экокурорта на плато Лагонаки.

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