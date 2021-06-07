Подмосковье подписало соглашения на 240 млрд рублей на полях ПМЭФ

Московская область подписала соглашения на 240 млрд рублей на полях Петербургского международного экономического форума.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Я очень надеюсь, что все эти намерения инвесторов будут материализованы, возникнут новые предприятия. А какие-то получат дальнейшее расширение», — заявил губернатор Андрей Воробьёв на заседании с региональным правительством.

Он отметил, что это позволит дополнительно создать в Подмосковье около 50 тыс. рабочих мест.

Уточняется, что, в частности, в рамках соглашения с компанией «Трио-Инвест» в городском округе Домодедово создадут оптово-распределительный центр по хранению, переработке и упаковке сельскохозяйственной продукции.

Также подписан меморандум с фондом «НИР», агрохолдингом «Мираторг» и правительством Брянской области о совместной реализации проектов в области селекции и генетики сельскохозяйственных животных.

Ранее портал «Юга.ру» сообщил, что власти Адыгеи и руководство НАО «Красная Поляна» подписали на ПМЭФ соглашение о создании горного экокурорта на плато Лагонаки.