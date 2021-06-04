В Адыгее построят горный экокурорт

Короткая ссылка
Власти Адыгеи и руководство НАО «Красная Поляна» подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о создании горного экокурорта на плато Лагонаки.
В Адыгее построят горный экокурорт
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Документ предусматривает использование Лагонакского нагорья для строительства 36 км горнолыжных трасс, сноу-парка с различными фигурами и трассой для беговых лыж. Гостиничную инфраструктуру намерены разместить за пределами особо охраняемых природных территорий.

Объём инвестиций составит 23 млрд рублей. Реализовать проект собираются до 2025 года. Всесезонный курорт смогут посещать около 500 тыс. человек в год.

«Учитывая наш рекреационный потенциал, есть заинтересованность в создании горнолыжного курорта и у инвесторов, которые уже имеют опыт реализации подобных проектов. Но мы, в свою очередь, всегда заявляли, что исходим из необходимости устойчивого развития территории без ущерба для природы, с сохранением экологического благополучия региона», — заявил глава республики Мурат Кумпилов.

Ранее kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге заключили соглашения о сотрудничестве со Ставропольским краем и Амурской областью. Подписание документов прошло на ПМЭФ-2021.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить