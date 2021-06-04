В Адыгее построят горный экокурорт

Власти Адыгеи и руководство НАО «Красная Поляна» подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о создании горного экокурорта на плато Лагонаки.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Документ предусматривает использование Лагонакского нагорья для строительства 36 км горнолыжных трасс, сноу-парка с различными фигурами и трассой для беговых лыж. Гостиничную инфраструктуру намерены разместить за пределами особо охраняемых природных территорий.

Объём инвестиций составит 23 млрд рублей. Реализовать проект собираются до 2025 года. Всесезонный курорт смогут посещать около 500 тыс. человек в год.

«Учитывая наш рекреационный потенциал, есть заинтересованность в создании горнолыжного курорта и у инвесторов, которые уже имеют опыт реализации подобных проектов. Но мы, в свою очередь, всегда заявляли, что исходим из необходимости устойчивого развития территории без ущерба для природы, с сохранением экологического благополучия региона», — заявил глава республики Мурат Кумпилов.

Ранее kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге заключили соглашения о сотрудничестве со Ставропольским краем и Амурской областью. Подписание документов прошло на ПМЭФ-2021.