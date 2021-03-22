Володин оценил позиции доллара в мировой экономике

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин оценил позиции доллара в мировой экономике.
Володин оценил позиции доллара в мировой экономике
  • ©duma.gov.ru

«Мы живём в то время, когда монополия доллара должна пошатнуться. На смену ему могут прийти юань, евро. Рубль становится валютой, в которой всё больше ведутся взаиморасчёты», — заявил он.

Как считает Володин, Соединённым Штатам пора задуматься о развитии своей экономики, а не создавать проблемы в мире.

«Огромная зависимость всего мира от доллара выгодна только США», — сказал спикер Госдумы.

По его словам, чем скорее расчёты перейдут в национальные валюты, тем лучше.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью китайским СМИ заявил о необходимости снижения санкционных рисков путём перехода к расчётам в национальных или альтернативных доллару валютах.

Экономист Александр Дудчак в беседе с Nation News оценил перспективы дедолларизации в России.

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