Спикер Госдумы Вячеслав Володин оценил позиции доллара в мировой экономике.

«Мы живём в то время, когда монополия доллара должна пошатнуться. На смену ему могут прийти юань, евро. Рубль становится валютой, в которой всё больше ведутся взаиморасчёты», — заявил он.

Как считает Володин, Соединённым Штатам пора задуматься о развитии своей экономики, а не создавать проблемы в мире.

«Огромная зависимость всего мира от доллара выгодна только США», — сказал спикер Госдумы.

По его словам, чем скорее расчёты перейдут в национальные валюты, тем лучше.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью китайским СМИ заявил о необходимости снижения санкционных рисков путём перехода к расчётам в национальных или альтернативных доллару валютах.

Экономист Александр Дудчак в беседе с Nation News оценил перспективы дедолларизации в России.