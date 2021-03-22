Лавров заявил о необходимости отходить от использования доллара

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости снижения санкционных рисков путём перехода к расчётам в национальных или альтернативных доллару валютах и ухода от использования контролируемых Западом платёжных систем.

Об этом министр рассказал в интервью китайским СМИ, беседа опубликована на сайте МИД России.

«Нам нужно снижать санкционные риски путём укрепления своей технологической самостоятельности, путём перехода к расчётам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что также необходимо отходить от использования контролируемых Западом международных платёжных систем.

«Жизнь заставляет нас выстраивать свою линию в экономическом и социальном развитии таким образом, чтобы не зависеть от тех «причуд», которые демонстрируют наши западные партнёры», — добавил министр.

По его словам, они нацелены на сохранение своего доминирования за счёт сдерживания развития других стран.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия постепенно уходит от зависимости от доллара, наращивает переход на национальные валюты в двусторонних торгово-экономических связях со многими странами.

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