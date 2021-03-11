Володин отметил постепенную потерю Россией зависимости от доллара

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Россия постепенно уходит от зависимости от доллара, наращивает переход на национальные валюты в двусторонних торгово-экономических связях со многими странами, в том числе в рамках ЕАЭС, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин отметил постепенную потерю Россией зависимости от доллара
  • © РИА Новости / Александр Астафьев

«Например, в рамках ЕАЭС у нас расчёты в национальных валютах выросли до 74%. Планомерно наращиваем торговлю в национальных валютах с Китаем, Турцией», — цитирует РИА Новости Володина.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Европе начинают задумываться о необходимости ухода от долларовой зависимости. По его мнению, всё больше стран в ближайшее время постараются перейти на механизмы, которые будут опираться на национальные валюты при осуществлении финансовых расчётов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике и промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв, как передаёт «ПолитЭксперт», также рассказал, что Россия всё больше использует валюты ЕС и Китая в международной торговле.

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