Лавров заявил о мыслях Европы об уходе от долларовой зависимости
- РИА Новости
Об этом он заявил на встрече с участниками ежегодной научно-образовательной программы Фонда публичной дипломатии имени А.М. Горчакова «Диалог во имя будущего» в режиме видеоконференции.
«Уже и в Европе начинают подумывать о том, особенно с учётом достаточно солидных позиций евро, чтобы отходить от какой-либо зависимости от доллара вообще», — цитирует его ТАСС.
По мнению Лаврова, всё больше стран в ближайшее время постараются перейти на механизмы, которые будут опираться на национальные валюты при осуществлении финансовых расчётов.
В январе директор рейтингов финансовых институтов Национального рейтингового агентства Юрий Ногин в беседе с газетой «Известия» оценил влияние дедолларизации на экономику России.