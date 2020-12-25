Лавров заявил о мыслях Европы об уходе от долларовой зависимости

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Европе начинают задумываться о необходимости ухода от долларовой зависимости.
Лавров заявил о мыслях Европы об уходе от долларовой зависимости
  • РИА Новости

Об этом он заявил на встрече с участниками ежегодной научно-образовательной программы Фонда публичной дипломатии имени А.М. Горчакова «Диалог во имя будущего» в режиме видеоконференции.

«Уже и в Европе начинают подумывать о том, особенно с учётом достаточно солидных позиций евро, чтобы отходить от какой-либо зависимости от доллара вообще», — цитирует его ТАСС.

По мнению Лаврова, всё больше стран в ближайшее время постараются перейти на механизмы, которые будут опираться на национальные валюты при осуществлении финансовых расчётов. 

В январе директор рейтингов финансовых институтов Национального рейтингового агентства Юрий Ногин в беседе с газетой «Известия» оценил влияние дедолларизации на экономику России.

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