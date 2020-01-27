Эксперт оценил влияние дедолларизации на экономику России

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Директор рейтингов финансовых институтов Национального рейтингового агентства Юрий Ногин оценил влияние дедолларизации на экономику России.
Эксперт оценил влияние дедолларизации на экономику России
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

В беседе с газетой «Известия» он отметил, что обязательства отечественных банков перед нерезидентами почти за пять лет сократились с $181 млрд до $59 млрд.

«Очевидно, что такое сокращение обязательств российских банков перед нерезидентами — это тренд последних пяти лет. Он во многом обусловлен антироссийскими санкциями и взятым в связи с ними курсом на дедолларизацию отечественной экономики и банковской системы», — сказал Ногин.

Как считает эксперт, сокращение валютных обязательств может оказать положительный эффект на российские кредитные организации, а также на всю отечественную финансовую систему, так как это снижает внешние риски.

Ранее заведующий кафедрой теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ имени Плеханова, профессор, доктор наук Валерий Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил политику России в отношении золотовалютных резервов.

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