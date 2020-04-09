В Удмуртии разработали дополнительные меры поддержки малого бизнеса

В Удмуртии разработали дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса.

Как сообщает ИА «Удмуртия», об этом заявил первый заместитель председателя правительства республики Александр Свинин во время прямого эфира в соцсетях с главой региона Александром Бречаловым.

Во второй пакет мер вошла, в частности, отсрочка по уплате налогов на имущество для всех организаций, которые оплачивают налог по кадастровой стоимости недвижимости до 31 декабря 2020 года.

Также появится программа, по которой владельцы торговых центров смогут получить 50% скидки на уплаченный налог в 2020 году, если сделают аналогичную скидку для арендаторов.

Кроме того, в регионе планируют принять закон о режиме самозанятых, который должен заработать с 1 июля.

Ранее Karelinform.ru сообщал, что в Карелии рассказали о мерах поддержки малого бизнеса.