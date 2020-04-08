В Карелии рассказали о мерах поддержки малого бизнеса

Глава Карелии Артур Парфенчиков провёл видеосовещание, посвящённое мерам поддержки малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщает Karelinform.ru.

Участниками дискуссии стали представители местных властей и налоговых органов, предприниматели, региональный бизнес-омбудсмен, представители Торгово-промышленной палаты и «Опоры России».

Как отметил Парфенчиков, в районах Карелии разная ситуация, и все решения нужно принимать, исходя из этого.

В частности, разрабатывается закон, снижающий ставки налогов для пострадавших отраслей по «упрощёнке» с 6 до 1%, по схеме «доходы — расходы» — с 12,5 до 5%.

Также предложено выдавать ряду пострадавших от пандемии и мер, связанных с ней, средства на частичную компенсацию зарплатных трат.

Запланированы и другие меры.

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