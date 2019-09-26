В Ставропольском крае заявили о росте промышленного производства рыбы

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За шесть лет производство товарной рыбы в Ставропольском крае выросло на 1,6 тыс. тонн, сообщает Newstracker.ru.
В Ставропольском крае заявили о росте промышленного производства рыбы
  • Pixabay

Если в 2013 году рыбохозяйства и фермеры производили 8,9 тыс. тонн в год, то в 2019-м намерены вырастить не меньше 10,5 тыс.

Как заявили в краевом Министерстве сельского хозяйства, для предприятий и бизнесменов, занимающихся разведением рыбы, предусмотрена господдержка.

«Рыбоводство является одним из приоритетных направлений в рамках нового вида поддержки из федерального бюджета «Агростартап», — заявил глава ведомства Владимир Ситников.

На данный момент в регионе промышленным разведением рыбы занимаются 75 предприятий, более 40 фермерских хозяйств и около 150 предпринимателей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области выделили около 370 млн рублей на поддержку аграриев.

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