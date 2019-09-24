В Подмосковье выделили 370 млн рублей на поддержку аграриев

В Московской области выделили около 370 млн рублей на поддержку аграриев, сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина.

«Общая сумма грантовой поддержки наших аграриев с начала года составляет 369,7 млн рублей. Эти деньги уложились в 53 гранта», — сказал он.

По его словам, сумма грантов относительно прошлогодней выплаты будет увеличена. За весь 2018-й она составила 404 млн рублей.

На поддержку 25 начинающих фермеров направлено 59,5 млн рублей, на развитие семейных животноводческих ферм — семь грантов на 165,7 млн. Производителям сыра выделили три гранта на 81 млн. Ещё 63,5 млн передано на реализацию проектов «Агростартап».

«Производителям сыра ещё планируется вручить гранты на сумму порядка 20 млн, а на поддержку сельскохозяйственных кооперативов — 35 млн рублей», — добавил министр.

Ранее НСН сообщала, что в Тверской области рассказали о планах увеличить производство молока.