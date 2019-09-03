В Тверской области рассказали о планах увеличить производство молока

В Тверской области планируют построить высокотехнологичные молочно-товарные фермы и молокоперерабатывающий завод, сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

Соглашение о сотрудничестве по реализации нового инвестиционного проекта заключило областное правительство с ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» и ООО «Румелко-Агро».

Как заявил губернатор Игорь Руденя, это самый крупный в регионе инвестпроект в сфере АПК за последние годы. Проект по производству и переработке молока предусматривает создание около 700 рабочих мест и развитие инфраструктуры.

Планируемый объём вложений в 2020—2022 годах должен составить до 18 млрд рублей. Как ожидается, завод введут в эксплуатацию в 2022 году.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области завершили приём заявок на получение гранта для поддержки сыроваров.