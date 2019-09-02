В Подмосковье завершили приём заявок на получение гранта для поддержки сыроваров

В Московской области завершили приём заявок на получение гранта для поддержки сыроваров, сообщает телеканал «360».

«Грант выдаётся в регионе уже третий год. В этом году заявки по предоставлению грантов на поддержку производителей сыра подали шесть фермеров», — заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Разин.

По его словам, максимальный размер гранта — 35 млн рублей. Всего региональное правительство направляет в этом году на грантовую поддержку сыроваров 100 млн рублей.

«Грант не может превышать 60% от затрат по плану развития, 40% претендент должен обеспечить за счёт собственных средств», — уточнил министр.

Он добавил, что конкурс по предоставлению грантов планируется провести 12 сентября.

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