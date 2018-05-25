Председатель правления «Открытия» отметил влияние санкций на курс рубля

Председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов на полях Петербургского международного экономического форума рассказал RT о влиянии санкций на курс рубля.

«С точки зрения рубля почему сложен прогноз? Потому что любое санкционное действие, вот например 6 апреля, оно сразу прямо влияет на рубль, и это делает, к сожалению, курс непредсказуемым», — заявил он.

По его словам, санкции действуют на рубль «в сторону ослабления».

«Если не было бы таких действий до конца года, то я думаю, что рубль при ценах на нефть даже не в $80, как сегодня, а $75—$70, должен несколько укрепиться до уровня хотя бы 60 рублей за доллар. Но если будут какие-то внешние шоки, новый пакет санкций, то, конечно, это каждый раз действует на рубль в сторону ослабления», — добавил он.

Ранее генеральный директор компании Merck в России и СНГ Юрген Кениг заявил, что российский рынок в условиях санкций перестроился очень быстро.