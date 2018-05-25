Юрген Кениг: российский рынок в условиях санкций перестроился очень быстро

Президент и генеральный директор компании Merck в России и СНГ Юрген Кениг отметил в разговоре с RT, что российский рынок в условиях санкций перестроился очень быстро.

«Мы видели, что Россия продолжает положительно развиваться, несмотря на санкции. Я это утверждаю исходя из показателей и опыта нашей собственной фирмы. Местный рынок очень быстро перестроился и очень быстро развился. Посмотрите на то, что произошло после первых санкций в пищевой отрасли и в производстве напитков. Местная индустрия очень быстро среагировала и очень быстро перестроилась, а местный рынок продолжил расти», — рассказал он на полях Петербургского экономического форума.

По его словам, если посмотреть на Россию и её экономические показатели, то становится видно, что на протяжении последних 10—20 лет страна очень хорошо развивалась.