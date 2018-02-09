Эксперт рассказал о возможных последствиях обвала мировых бирж

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Экономист Сергей Хестанов в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях обвала китайской, американской и японской бирж.

«То, что мы имеем сейчас, это как минимум достаточно глубокая коррекция. Но отличие нынешней ситуации от кризисного 2008 года в том, что в экономику всех развитых стран влиты большие объёмы ликвидности», — заявил Хестанов.

Помимо этого, отметил эксперт, сказывается ситуация на рынке ценных бумаг. Как пояснил Хестанов, наблюдается существенное падение котировок облигаций.

По его словам, движение — меньше 1%, но когда доходность ценных бумаг исторически очень долго находится на уровне 2-3%, это движение имеет значение.

«В этой ситуации достаточно велика вероятность того, что ставки будут расти. А рост ставок, в свою очередь, довольно сильно замедляет экономику всех стран. Прежде всего это может отразиться на Китае», — указал эксперт.

Он добавил, что европейский рынок пока воспринимает это довольно спокойно, но динамика и в США, и в КНР достаточно «грозная».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с обвалом американского промышленного индекса Dow Jones.

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