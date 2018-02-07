Трамп назвал ситуацию с падением фондового рынка большой ошибкой

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с обвалом американского промышленного индекса Dow Jones.

«В прежние времена на хороших новостях фондовый рынок рос. Сегодня, когда сообщаются хорошие новости, фондовые рынок падает. Большая ошибка. И у нас есть столько хороших (замечательных) новостей в экономике!» — написал Трамп в Twitter.

Ранее сообщалось, что в Минфине США не обеспокоены ситуацией на фондовом рынке.

6 февраля стало известно о рекордном падении индекса Dow Jones. Вслед за ним рухнул индекс Токийской фондовой биржи Nikkei.

Руководитель отдела информации и анализа мировых рынков «Финам» Михаил Аристакесян в беседе с НСН прокомментировал рекордное падение американских фондовых индексов.

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