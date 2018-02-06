Уолл-стрит в панике: как падение американского индекса Dow Jones обвалило фондовые рынки по всему миру

Рекордный обвал индекса Dow Jones — главного индикатора американского фондового рынка — спровоцировал глобальную панику. С утра 6 февраля азиатские биржи показали худшую динамику за последние годы. Следом заметно ослабли и котировки европейских площадок. Одни аналитики говорят о начале схлопывания финансового пузыря в США, другие дают более сдержанные прогнозы и не исключают коррекцию индекса уже в ближайшее время. Что случилось в Соединённых Штатах — в материале RT.

Во вторник, 6 февраля, с самого раннего утра по московскому времени обрушились ключевые индексы американского фондового рынка. Так, промышленный индекс Dow Jones сократился на 1 175 пунктов (4,6%) до 24 345, а в течение дня показатель опускался даже на 1 597 пунктов. По оценке аналитиков Bloomberg, это падение стало сильнейшим за всю историю. Одновременно корпоративный индекс S&P 500 и высокотехнологичный NASDAQ потеряли около 4% и опустились до 2 649 и 6 968 пунктов соответственно.

Паника на Уолл-стрит спровоцировала обвал на глобальном рынке. Самое значимое падение зафиксировано на токийской площадке. В ходе торговой сессии вторника индекс Nikkei потерял 4,73% и достиг уровня 21 610 пунктов. Такое единовременное падение стало самым сильным за последние 18 лет, сообщает ТАСС.

Торги в Европе также открылись ослаблением котировок. Немецкий индекс DAX опустился на 2,06% — до 12 426 пунктов, французский CAC 40 снизился на 2,17% и составил 5 171 пунктов, английский FTSE 100 утратил 2,29% и достиг 7 167 пунктов.

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Открытие Московской биржи ознаменовалось снижением российского рынка акций на 1,7%. Так, индекс Мосбиржи опустился до отметки 2 239 пунктов.

Ряд опрошенных RT аналитиков считают, что оценка американских акций остаётся вблизи исторических максимумов. На этом фоне коррекция рынка не стала неожиданностью. Напомним, что с начала 2018 года Dow Jones поднимался выше 26 400 пунктов, S&P 500 вырос до 2 850 пунктов, а Nasdaq — до 7 460 пунктов.

«Говоря о краткосрочной перспективе, эта коррекция была вполне ожидаемой. Мы видели одно из лучших начинаний года из когда-либо наблюдаемых на фондовом рынке. Ситуация выглядела как паническая скупка. Инвесторы активно вкладывались, опасаясь упустить возможность извлечь выгоду от такой сильной восходящей динамики», — прокомментировал RT ситуацию на фондовых рынках генеральный директор аналитического департамента Alpari Research & Analysis в Великобритании Роберто д'Амброзио.

По словам Роберто д'Амброзио, в 2018 и 2019 годах акции вряд ли будут приносить инвесторам ту же прибыль, что и в 2017 году. «Даже если мировая экономика продолжит расти, период аномально низкой волатильности закончится. И та распродажа, которую мы сейчас наблюдаем, является отличным сигналом для этого», — заключил эксперт.

Как отмечает директор аналитического департамента Локо-Банка Кирилл Тремасов, причиной всеобщего падения акций стал рекордный рост доходности американских трежерис (государственные ценные бумаги США). По данным портала MarketWtach, 5 февраля этот показатель достиг 2,88% — впервые с января 2014 года.

Доходность гособлигаций Штатов растёт благодаря позитивной экономической динамике по всему миру. В своём последнем отчёте МВФ прогнозирует рост мирового ВВП в 2018 году на 3,9%. Впрочем, такой рост значительно увеличивает риски инфляции.

«Причиной падения стали опасения инвесторов, что в США вырастет инфляция и снизится эффект от налоговой реформы. Более того, это заставит Федрезерв чаще поднимать ставки, что негативно скажется на акциях, так как облигации будут безопаснее и с большой доходностью», — пояснил RT старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов.

Экономисты напоминают, что раньше участники рынка прогнозировали два повышения базовой процентной ставки ФРС в 2018 году и ориентировались на эти ожидания в своих операциях.

Вадим Меркулов подчёркивает, что коррекция американских рынков началась ещё в пятницу, 2 февраля. Тогда фондовые индикаторы США снизились на 2%. Инвесторы ожидали падения, но никто не предполагал, что оно будет набирать силу и затянется на несколько дней. Такая ситуация спровоцировала панику среди некоторых игроков рынка.

«Это сильно заметно на так называемом индексе страха — VIX (этот показатель отражает ожидания рынка в отношении будущей нестабильности индекса S&P 500), который вырос на 126% и сейчас находится на уровне 37,32 пункта», — подчёркивает Меркулов.

Как отмечает Кирилл Тремасов, спусковым крючком для падения стали пятничные данные по рынку труда, которые ещё больше усилили ожидания по повышению ставки ФРС США.

По данным американского Минтруда, в январе безработица в Штатах осталась на декабрьском уровне (4,1%), при этом число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 200 тыс. человек (ранее эксперты ожидали увеличения на 184 тыс.).

В целом аналитики уверены, что нынешний спад может продлиться не более двух недель и пока рано говорить о глобальной долгосрочной рецессии.

«Коррекция носит масштабный характер, учитывая, что рынки находятся очень высоко. Поэтому основные индексы могут упасть на 20%. Но пока это выглядит только как коррекция и нет оснований для прогноза, что падение рынков может вызвать экономический кризис», — считает Тремасов.

Вадим Меркулов подчёркивает, что фундаментальных причин для обвала не было, поэтому уже в течение двух месяцев индекс Dow Jones может восстановиться.

Капля в море

Снижение мировых фондовых рынков происходит одновременно с масштабным обвалом криптовалют. Так, 6 февраля курс биткоина упал на 19,6% (до $6,3 тыс. за монету), эфириума — на 25% (до $609), рипла — на 20,3% (до $0,6).

Любопытно, что эксперты одновременное падение рынков напрямую не связывают.

«Я не вижу сейчас никакой связи между падением криптовалют и фондовым рынком. Капитализация криптоактивов не имеет никакого значения для финансовой системы в целом, поскольку это лишь капля в море для фондовых индексов с триллионной капитализацией», — отмечает Меркулов.

Кирилл Тремасов также считает, что по сравнению с фондовым рынком реальные вложения в криптовалюты являются мизерными. Особенно это касается крупных банков и фондов. Общий обвал криптоактивов аналитики обусловливают ужесточением законодательного регулирования во многих странах с начала 2018 года.