Свободное криптопадение: курс биткоина опустился ниже $8 тысяч

Под конец рабочей недели торговля на мировом криптовалютном рынке ещё больше разочаровала инвесторов в доходности цифровых денег. Цена биткоина побила очередной антирекорд и упала более чем на 16%, составив менее $8 тыс. Последний раз такое значение наблюдалось в ноябре 2017 года. Движение вниз зафиксировано и у курсов других известных электронных монет — эфириум просел на 22% (до $872), рипл — на 32% (до $0,73), а биткоин-кеш — на 21% (до $1123). Способен ли рынок высокотехнологичных денег снова восстановиться и что его ждёт в перспективе — в материале RT.

По данным сайта Coinmarketcap, биткоин упал ниже психологически важной отметки в $8 тыс. (сейчас монета немного укрепила позиции и торгуется в районе $8700). Другие известные цифровые деньги демонстрируют ещё большее удешевление. Эфириум просел на 22% (до $872), рипл — на 32% (до $0,73), а биткоин-кеш — на 21% (до $1123). При этом общая рыночная капитализация всех электронных валют достигла $390 млрд. Менее чем за месяц этот показатель рухнул на 50%.

«Общую ситуацию сегодня можно охарактеризовать как панику, когда участники торгов не позволяют себе в необходимой степени произвести анализ и корректировку стратегии, а следуют общему информационному тренду», — отметил в разговоре с RT эксперт по инновациям и советник президента Европейской юридической службы по цифровым рынкам Владимир Анников.

Эксперт отмечает серьёзное информационное давление в соцсетях и на телевидении в отношении граждан, которые скупают валюты в надежде на быструю высокую доходность. Например, бюро казначейства и финансовых услуг Гонконга проводит массированную социальную рекламную кампанию на ТВ о предостережении граждан от инвестирования в цифровые активы. 31 января социальная сеть Facebook полностью запретила рекламу криптовалют и ICO на своём сайте и в приложении Instagram.

«По состоянию на сейчас курс эталона криптовалют (то есть речь идёт о биткоине, который привязан только к самому себе и природе криптовалюты) опустился практически ниже предполагаемого дна, поэтому в ближайшие дни либо должен произойти отскок, либо освободившаяся ликвидность просто уйдёт с крипторынка», — прогнозирует Анников.

Негативное влияние на рынок оказали первые в истории обыски на японской криптовалютной бирже. Инспекторы из Агентства финансовых услуг Японии провели рейд в офисе криптобиржи Coincheck. Японская телерадиокомпания NHK со ссылкой на собственные источники сообщает, что цель обысков состояла в поиске средств биржи, которые, предположительно, выплачивались для компенсации пострадавшим от недавнего ограбления. Bloomberg цитирует министра финансов страны Таро Асо, который заверяет, что инспекция призвана убедиться в безопасности клиентов.

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Ранее у 260 тыс. клиентов японской биржи похитили 523 млн единиц криптовалюты NEM на сумму почти $500 млн. По информации Coinmarketcap, NEM — десятый по капитализации цифровой актив.

Падение крипторынка также связано с сообщениями о манипулировании ценами на крупнейшей в мире криптобирже Bitfinex. Ранее издание The New York Times сообщило, что всё большее количество инвесторов озабочены ценой биткоина и других криптовалют, которая якобы искусственно завышается биржей Bitfinex с помощью цифровой валюты Tether.

Азиатское домино

Владимир Анников считает, что катализатором падения котировок также стало ужесточение контроля за криптовалютами в Индии. Сейчас государство является одним из крупнейших игроков этого рынка и контролирует 10% мирового оборота биткоинов.

Ранее оборот виртуальных денег в Индии не регулировался, но уже с декабря 2017 года правительство де-факто стало подавлять подобные операции. У пользователей начали возникать проблемы с депозитами и снятием средств с банковских счетов, связанных с цифровыми деньгами. Кроме того, индийская налоговая служба проводила массовые проверки криптовалютных бирж по всей стране.

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Примечательно, что ещё в декабре капитализация биткоина превысила $335 млрд. Тогда в рейтинге наиболее крупных мировых валют он обошёл индийскую рупию (капитализация $250 млрд) и занял пятое место. Впрочем, на сегодняшний день нацвалюта страны уже вернула себе прежнее место — общая стоимость всех биткоинов в обращении снизилась до $140 млрд.

30 января в Южной Корее уже вступил в силу запрет на анонимные операции с криптовалютой. Теперь данные обладателя аккаунта на бирже должны полностью совпадать с информацией владельца банковского счёта. Криптобиржи, в свою очередь, будут предоставлять банкам всю информацию о транзакциях, что в теории позволит правительству ввести соответствующее налогообложение.

«Тревожные новости из Южной Кореи, которая так любит криптоактивы, повлияли на рынок. Регуляторы в других странах начали действовать в том же направлении. Китай также намерен сократить масштабы добычи биткоинов в стране», — добавил в разговоре с RT генеральный директор LATOKEN Валентин Преображенский. Однако эксперт прогнозирует восстановление рынка.

«Мы уже наблюдали три аналогичные коррекции рынка после длительного роста в прошлом году. Цена всегда восстанавливалась в течение нескольких недель и продолжала свой долгосрочный рост. Более того, институциональные инвесторы, начиная с хедж-фондов и заканчивая семейными офисами и венчурными фондами, всё с большей уверенностью вкладываются в криптоактивы», — считает Преображенский.

Как пояснил RT основатель Jury.Online Александр Шевцов, азиатский рынок является самым крупным для криптовалют и криптосообщества. Эксперт напоминает, что 16 февраля наступает китайский Новый год, и держатели криптовалют из Азии активно выводят средства, в том числе для покупки подарков. При этом Шевцов не исключил предпосылки к росту криптоденег — интерес к монетам не угасает, поэтому многие инвесторы ожидают окончания негативного информационного фона.