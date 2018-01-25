Минфин опубликовал документ о регулировании криптовалют

В Минфине рассказали о проекте федерального закона «О цифровых финансовых активах», предусматривающего определение статуса цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, и их основных понятий, включая криптовалюты.

Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что так как сделки с криптовалютами уже получили широкое распространение, то их запрет только создаст условия для использования криптовалют нелегальным бизнесом, в том числе для финансирования терроризма.

При этом уточняется, что использовать криптовалюты в качестве платёжного средства недопустимо — рубль по-прежнему является единственным законным платёжным средством в России.

«По законопроекту имеется разногласие с Банком России. Оно касается предусмотренной возможности обмена криптовалют на рубли, иностранную валюту и/или иное имущество. По мнению Банка России, данные сделки должны быть разрешены только в отношении токенов, выпускаемых с целью привлечения финансирования», — заявили в Минфине.

В сообщении говорится, что использование криптовалют в России в качестве средства платежа не предполагается.

«На сегодняшний день в завершающей стадии разработки находится проект федерального закона, предусматривающий определение в законодательстве России понятия «денежные суррогаты», а также установление ответственности за их использование в качестве средства платежа», — заявили в ведомстве.

Согласно предложенному Минфином законопроекту, криптовалюты определяют как имущество в электронной форме.

Ранее директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин рассказал в разговоре с НСН о перспективах использования криптовалют.

В ноябре в Госдуме выступили с предложением построить в Сибири город по добыче криптовалюты, что предполагает появление нового источника доходов как для граждан, так и для государства.