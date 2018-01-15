Экономист рассказал о будущем криптовалют

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Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин рассказал о будущем криптовалют, сообщает НСН.

По словам эксперта, за такими денежными средствами стоит глобальный бизнес.

«Обычная валюта отличается доверием к государству. Криптовалюты обеспечены недоверием к государству. То, что государство не давит криптовалюты, означает, что за ними прямо или косвенно стоят силы, которые сильнее и мощнее их», — сказал Делягин.

Как полагает экономист, это значит, что у криптовалют светлая и дальняя перспектива, но это не касается всех подобных денежных средств.

Ранее финансовый аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин оценил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» идею о национальной криптовалюте в России.

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