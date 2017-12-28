Эксперт оценил идею о национальной криптовалюте в России

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Финансовый аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин оценил идею о национальной криптовалюте в России, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«Сама по себе идея национальной криптовалюты выглядит несколько абсурдной с точки зрения широкого круга пользователей данного актива», — заявил эксперт.

Как пояснил Нигматуллин, криптовалюта предполагает использование децентрализованной системы, позволяющей совершать операции анонимно, а поскольку она защищена соответствующими алгоритмами, её участники доверяют друг другу.

По словам эксперта, если криптовалюта эмитируется и регулируется одним центром, то с высокой вероятностью такого доверия со стороны пользователей не будет.

«При нынешнем уровне регулирования и планируемом обложении операций с ним НДФЛ крипторубль не будет популярным», — полагает Нигматуллин.

Ранее сообщалось, что эксперт РАНХиГС при президенте России экономист Владислав Гинько прокомментировал в беседе с Inforeactor снижение курса биткоина.

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