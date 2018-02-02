Petro за $60: Венесуэла объявила стоимость национальной криптовалюты

Власти Венесуэлы анонсировали начало продаж национальной криптовалюты Petro и обозначили её рекомендуемую стоимость — $60. Первые «монеты» можно будет купить уже с 20 февраля. Президент Николас Мадуро считает, что запуск Petro поможет стране преодолеть экономический кризис и обойти финансовые санкции США. В то же время парламент Венесуэлы признал запуск Petro недействительным. Какие перспективы у первых национальных цифровых денег — в материале RT.

Венесуэла анонсировала начало продаж национальной криптовалюты Petro. Предварительные частные торги стартуют 20 февраля, там покупатели смогут приобрести 38,4 млн токенов. Об этом говорится на официальном сайте Petro. Рекомендуемая цена продажи электронной монеты составляет $60. Всего Венесуэла намерена выпустить 100 млн цифровых денег.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на информацию правительства страны сообщало, что в ходе предварительных продаж Petro можно будет купить либо за доллар США и евро, либо за другие криптовалюты. Однако Petro нельзя приобрести за боливар — нацвалюту Венесуэлы.

Впервые о создании национальной криптовалюты президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в начале декабря 2017 года. По мнению главы государства, собственная цифровая монета поможет стране преодолеть экономический кризис и обойти финансовые санкции США.

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В августе прошлого года Дональд Трамп подписал указ, запрещающий совершать торговые операции с акциями, а также долговыми ценными бумагами правительства Венесуэлы и государственной нефтегазовой компании PDVSA. Такие меры практически свели к нулю привлечение денег со стороны большинства международных инвесторов и спровоцировали обвал экспорта нефти Венесуэлы.

Как сообщается на официальном сайте Petro, запуск связан с крупнейшим финансовым кризисом в истории Венесуэлы, который продолжается последние четыре года.

«Petro будет основой политики, направленной на развитие инфраструктуры и обучение молодых людей майнингу, кодированию, криптографии, сетевой безопасности и индустрии 4.0, что позволит использовать наиболее ценные активы Венесуэлы и других развивающихся стран», — говорится на сайте криптовалюты.

Цена Petro привязана к стоимости венесуэльской нефти. Власти страны гарантируют, что с помощью Petro можно будет уплатить налоги, штрафы и оплатить государственные услуги.

«Венесуэла — не единственная страна, которая изучает возможность создания национальной криптовалюты. Швеция, Сингапур, Россия и Эстония также заявляли об интересе к выпуску цифровых валют. В случае с этими странами вероятность успеха выше, чем с Венесуэлой, где правительство из-за тяжёлого экономического кризиса столкнулось с проблемами в выплате внешнего долга и во многом потеряло доверие инвесторов», — пояснил RT генеральный директор LAToken Валентин Преображенский.

Слишком лёгкий способ

Запуск Petro вызвал множество споров в среде политического истеблишмента. Национальная ассамблея Венесуэлы единогласно признала недействительным решение правительства о выпуске национальной криптовалюты. Такая информация содержится в официальном Twitter парламента.

Венесуэльская газета El Universal цитирует депутата Карлоса Валеро, который заявил, что руководство страны хочет с помощью криптовалюты уклониться от независимого контроля над финансами.

Опрошенные RT эксперты скептически оценивают перспективы Petro. Так, Валентин Преображенский считает, что у новой криптовалюты будет низкая ликвидность, поэтому она может продаваться с высоким дисконтом. Эксперты РАНХиГС и НИУ ВШЭ подчёркивают, что лёгкими способами вроде выпуска криптоденег невозможно решить структурные проблемы экономики.

Последние несколько лет Венесуэла находится в тяжёлом экономическом положении. По разным оценкам, рост цен в 2017 году составил от 600% до 4000%. Мнения экспертов разнятся, так как Центральный банк Венесуэлы с 2015 года не выпускает регулярные отчёты с информацией об инфляции. При этом на 2018 год МВФ прогнозирует рост инфляции в Венесуэле до 13 000%.

По данным сайта Dolar Today, фиксирующего нелегальный курс венесуэльской валюты, 1 февраля один доллар можно было купить за 235 тыс. боливаров, тогда как в начале 2017 года стоимость доллара равнялась 3,1 тыс. боливаров.

В целом с начала 2018 года мировой криптовалютный рынок испытывает значительное давление. С середины января стоимость самых популярных цифровых денег, в том числе биткоина, снизилась приблизительно на 10—15%. Аналитики такую просадку связывают не только с игрой инвесторов, которые выводили свои электронные сбережения в доллары, но и с жёсткими мерами регулирования «монет» во многих странах мира.