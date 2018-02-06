В Минфине США не обеспокоены ситуацией на фондовом рынке

Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что власти следят за ситуацией на фондовом рынке, однако поводов для беспокойства нет. Об этом сообщает CNBC.

«Мы следим за ситуацией. Рынки функционируют нормально с точки зрения ликвидности и прочего. Фундаментальные основы экономики очень прочны. Состояние экономики очень хорошее. Налоговая реформа, очевидно, существенно содействует (росту) доходов», — сказал Мнучин.

Ранее стало известно о рекордном падении индекса Dow Jones. Вслед за ним рухнул индекс Токийской фондовой биржи Nikkei.

Руководитель отдела информации и анализа мировых рынков «Финам» Михаил Аристакесян в беседе с НСН прокомментировал рекордное падение американских фондовых индексов.