В Минфине США не обеспокоены ситуацией на фондовом рынке
«Мы следим за ситуацией. Рынки функционируют нормально с точки зрения ликвидности и прочего. Фундаментальные основы экономики очень прочны. Состояние экономики очень хорошее. Налоговая реформа, очевидно, существенно содействует (росту) доходов», — сказал Мнучин.
Ранее стало известно о рекордном падении индекса Dow Jones. Вслед за ним рухнул индекс Токийской фондовой биржи Nikkei.
Руководитель отдела информации и анализа мировых рынков «Финам» Михаил Аристакесян в беседе с НСН прокомментировал рекордное падение американских фондовых индексов.