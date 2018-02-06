В Минфине США не обеспокоены ситуацией на фондовом рынке

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Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что власти следят за ситуацией на фондовом рынке, однако поводов для беспокойства нет. Об этом сообщает CNBC.

«Мы следим за ситуацией. Рынки функционируют нормально с точки зрения ликвидности и прочего. Фундаментальные основы экономики очень прочны. Состояние экономики очень хорошее. Налоговая реформа, очевидно, существенно содействует (росту) доходов», — сказал Мнучин.

Ранее стало известно о рекордном падении индекса Dow Jones. Вслед за ним рухнул индекс Токийской фондовой биржи Nikkei.

Руководитель отдела информации и анализа мировых рынков «Финам» Михаил Аристакесян в беседе с НСН прокомментировал рекордное падение американских фондовых индексов.

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