Индекс Nikkei рухнул вслед за падением Dow Jones

Ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei рухнул на 4,73%, выйдя на отметку в 21 610 пунктов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

При этом в ходе торгового дня он опускался ещё ниже, продемонстрировав сильнейшее единоразовое снижение за 18 лет.

Падение Nikkei обусловлено резким снижением американского промышленного фондового индекса Dow Jones. По итогам торгов в Нью-Йорке он упал на 1175 пунктов (4,6%).