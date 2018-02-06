Эксперт прокомментировал рекордное падение американских фондовых индексов

Руководитель отдела информации и анализа мировых рынков «Финам» Михаил Аристакесян в беседе с НСН прокомментировал рекордное падение американских фондовых индексов.

«На мой взгляд, говорить, что всё пропало, ещё рано. Это всё-таки не разворот рынка — окончательный максимум ещё не установлен, рост американских акций продолжится», — заявил эксперт.

По его словам, данный процесс может занять от двух недель до полутора месяцев.

«Мы будем наблюдать довольно хаотичное движение вверх и вниз», — отметил Аристакесян.

Он добавил, что такие краткосрочные падения показателей не оказывают значительного влияния на экономику.

Ранее сообщалось, что индекс Nikkei рухнул вслед за падением Dow Jones.