Глава ФНС: поступления налогов в бюджетную систему вырастут на 12% в 2024 году

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров сообщил, что поступления налогов в российскую бюджетную систему в текущем году вырастут на 12% — до 52,5 трлн рублей.

Об этом, как пишет РИА Новости, Егоров рассказал в ходе выступления на коллегии ведомства.

Егоров добавил, что ненефтегазовые доходы России в 2024 году увеличатся на 6% и составят 12,5 трлн рублей.

Общие поступления в консолидированный бюджет России ожидаются на уровне около 40,4 трлн рублей, отметил глава ФНС.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что распределение налогового бремени в России должно быть более справедливым.