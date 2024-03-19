Глава ФНС: поступления налогов в бюджетную систему вырастут на 12% в 2024 году
- РИА Новости
Об этом, как пишет РИА Новости, Егоров рассказал в ходе выступления на коллегии ведомства.
Егоров добавил, что ненефтегазовые доходы России в 2024 году увеличатся на 6% и составят 12,5 трлн рублей.
Общие поступления в консолидированный бюджет России ожидаются на уровне около 40,4 трлн рублей, отметил глава ФНС.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что распределение налогового бремени в России должно быть более справедливым.