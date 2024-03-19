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Глава ФНС: поступления налогов в бюджетную систему вырастут на 12% в 2024 году

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Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров сообщил, что поступления налогов в российскую бюджетную систему в текущем году вырастут на 12% — до 52,5 трлн рублей.
Глава ФНС: поступления налогов в бюджетную систему вырастут на 12% в 2024 году
  • РИА Новости

Об этом, как пишет РИА Новости, Егоров рассказал в ходе выступления на коллегии ведомства.

Егоров добавил, что ненефтегазовые доходы России в 2024 году увеличатся на 6% и составят 12,5 трлн рублей. 

Общие поступления в консолидированный бюджет России ожидаются на уровне около 40,4 трлн рублей, отметил глава ФНС.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что распределение налогового бремени в России должно быть более справедливым.

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