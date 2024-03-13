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Путин заявил, что налоговое бремя в России должно быть более справедливым

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Распределение налогового бремени в России должно быть более справедливым.

Об этом в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и РИА Новости заявил президент России Владимир Путин.

«Действительно, распределение этого налогового бремени — оно должно быть более справедливым...», — сказал российский лидер.

По его словам, больше в бюджет на решение общенациональных задач и борьбу с бедностью должны отдавать компании и люди, которые больше зарабатывают.

Ранее Путин поручил представить предложения по модернизации налоговой системы.

Позже Правкомиссия одобрила поправки, касающиеся налогов на длительные вклады россиян.

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