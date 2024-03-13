Путин заявил, что налоговое бремя в России должно быть более справедливым
Об этом в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и РИА Новости заявил президент России Владимир Путин.
«Действительно, распределение этого налогового бремени — оно должно быть более справедливым...», — сказал российский лидер.
По его словам, больше в бюджет на решение общенациональных задач и борьбу с бедностью должны отдавать компании и люди, которые больше зарабатывают.
Ранее Путин поручил представить предложения по модернизации налоговой системы.
Позже Правкомиссия одобрила поправки, касающиеся налогов на длительные вклады россиян.