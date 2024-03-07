В Москве оценят влияние 84 правовых актов на городской бизнес и население

Министр правительства Москвы, глава Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева заявила, что ведомство проведёт оценку влияния 84 правовых актов на экономику города в текущем году.

Об этом сообщает НСН.

Проведя комплексный правовой и экономический анализ в 15 отраслях, власти оценят влияние правового регулирования на столичные бизнес, бюджет и население, отметила глава департамента.

Это 69 уже действующих документов и 15 проектов, уточнила Багреева.

«По результатам экспертизы департамент сформулирует рекомендации профильным органам по корректировке правовых актов и снятию избыточных требований к бизнесу», — заверила министр.

Ранее Мария Багреева сообщила, что в 2023 году справочно-интерактивный сервис «Торговый сбор Москва» обработал 2,5 тыс. обращений от столичных предпринимателей.