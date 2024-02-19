Сервис «Торговый сбор Москва» обработал 2500 обращений за год

Глава Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева заявила, что в 2023 году справочно-интерактивный сервис «Торговый сбор Москва» обработал 2,5 тыс. обращений от столичных предпринимателей.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Сервис разработан в 2022 году совместно с Госинспекцией по недвижимости для выявления неплательщиков торгового сбора.

Как отметила Багреева, площадка помогает представителям малого бизнеса своевременно отслеживать актуальные требования законодательства, а также повышать финансовую грамотность.

Для пользователей доступны регулирующие нормативные правовые акты, справочная информация, необходимые формы документов по торговому сбору.

С начала 2024 года было обработано свыше 700 обращений.

Ранее сообщалось, что налоговые поступления субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Ямало-Ненецком автономном округе за 11 месяцев 2023 года составили 2,9 млрд рублей.