Сервис «Торговый сбор Москва» обработал 2500 обращений за год
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Сервис разработан в 2022 году совместно с Госинспекцией по недвижимости для выявления неплательщиков торгового сбора.
Как отметила Багреева, площадка помогает представителям малого бизнеса своевременно отслеживать актуальные требования законодательства, а также повышать финансовую грамотность.
Для пользователей доступны регулирующие нормативные правовые акты, справочная информация, необходимые формы документов по торговому сбору.
С начала 2024 года было обработано свыше 700 обращений.
Ранее сообщалось, что налоговые поступления субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Ямало-Ненецком автономном округе за 11 месяцев 2023 года составили 2,9 млрд рублей.