В АКОРТ заявили об отсутствии предпосылок для дефицита бананов в России
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«На сегодняшний день предпосылок для нехватки бананов не наблюдается, поскольку в Эквадоре представлено значительное число экспортёров», — рассказал он ТАСС.
По его словам, имеющийся у России опыт санкционного давления показал, что поставщики и ретейлеры могут эффективно перестраивать логистику и сохранять в ассортименте товары, привычные для российского потребителя.
«Поэтому кризиса с бананами в ближайшие месяцы ожидать не стоит», — сказал он.
Караваев также напомнил, что среди мировых лидеров по производству бананов — Индия, которая производит почти в пять раз больше бананов, чем Эквадор, а также Китай и Индонезия. При этом он подчеркнул, что есть и другие страны.
Ранее Россельхознадзор сообщил, что Индия начала поставлять бананы в Россию.