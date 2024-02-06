В АКОРТ заявили об отсутствии предпосылок для дефицита бананов в России

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев заявил об отсутствии предпосылок для дефицита бананов в России из-за вопросов Россельхознадзора к некоторым эквадорским компаниям.

«На сегодняшний день предпосылок для нехватки бананов не наблюдается, поскольку в Эквадоре представлено значительное число экспортёров», — рассказал он ТАСС.

По его словам, имеющийся у России опыт санкционного давления показал, что поставщики и ретейлеры могут эффективно перестраивать логистику и сохранять в ассортименте товары, привычные для российского потребителя.

«Поэтому кризиса с бананами в ближайшие месяцы ожидать не стоит», — сказал он.

Караваев также напомнил, что среди мировых лидеров по производству бананов — Индия, которая производит почти в пять раз больше бананов, чем Эквадор, а также Китай и Индонезия. При этом он подчеркнул, что есть и другие страны.

Ранее Россельхознадзор сообщил, что Индия начала поставлять бананы в Россию.