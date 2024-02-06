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Россельхознадзор: Индия начала поставлять бананы в Россию

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Индия начала поставлять бананы в Россию. Как сообщили в Россельхознадзоре, первую партию плодов отгрузили в январе 2024 года, следующая запланирована до конца февраля.
Россельхознадзор: Индия начала поставлять бананы в Россию
  • Gettyimages.ru

Согласно опубликованному на сайте ведомства сообщению, вопрос поставок индийских фруктов, в частности бананов, прорабатывался в течение нескольких лет. Итогом обсуждений стала отправка в Россию первой партии плодов в январе 2024 года.

В ведомстве добавили, что в дальнейшем планируется наращивать объёмы экспорта индийских бананов на российский рынок.

Ранее в Россельхознадзоре заявили, что не фиксируют сложностей с поставками в Россию бананов из Эквадора.

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