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Сийярто: поставки нефти в Венгрию по «Дружбе» идут без перебоев, хотя Киев поднял пошлину

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на ПМЭФ сообщил, что поставки нефти в Венгрию из России по нефтепроводу «Дружба» идут без перебоев, несмотря на то что Киев снова повысил плату за транзит.
Сийярто: поставки нефти в Венгрию по «Дружбе» идут без перебоев, хотя Киев поднял пошлину
  • AP
  • © Bela Szandelszky

«Почти хорошая новость в том, что поставка нефти через Украину осуществляется бесперебойно, несмотря на то что Украина снова значительно повысила плату за транзит», — передаёт его слова РИА Новости.

27 мая директор четвёртого европейского департамента российского МИД Юрий Пилипсон заявил, что Венгрия и Сербия не обращались к России с предложениями о строительстве нефтепровода для соединения с «Дружбой».

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