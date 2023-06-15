Сийярто: поставки нефти в Венгрию по «Дружбе» идут без перебоев, хотя Киев поднял пошлину
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«Почти хорошая новость в том, что поставка нефти через Украину осуществляется бесперебойно, несмотря на то что Украина снова значительно повысила плату за транзит», — передаёт его слова РИА Новости.
27 мая директор четвёртого европейского департамента российского МИД Юрий Пилипсон заявил, что Венгрия и Сербия не обращались к России с предложениями о строительстве нефтепровода для соединения с «Дружбой».