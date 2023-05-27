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МИД: Венгрия и Сербия не обращались к России с предложениями о строительстве нефтепровода

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Директор четвёртого европейского департамента российского МИД Юрий Пилипсон заявил, что Венгрия и Сербия не обращались к России с предложениями о строительстве нефтепровода для соединения с «Дружбой».
МИД: Венгрия и Сербия не обращались к России с предложениями о строительстве нефтепровода
  • AP

Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что Москва рассматривает такие планы Белграда и Будапешта, как пример стремления отдельных стран Европы к осуществлению суверенной политики и интересов граждан.

«Очевидно, что в условиях навязываемой Евросоюзом линии на отказ от российских энергопродуктов и, как следствие, возросшей турбулентности на энергетических рынках страны вынуждены самостоятельно решать возникшие проблемы. Не располагаем сведениями о каких-либо обращениях в наш адрес по данному вопросу», — сказал Пилипсон.

10 мая министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров в Белграде с министром внутренней и внешней торговли Сербии Томиславом Момировичем заявил, что Будапешт и Белград договорились построить нефтепровод, по которому российская нефть из трубопровода «Дружба» сможет транзитом поступать по венгерской территории сербским потребителям.

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