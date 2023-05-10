Венгрия и Сербия договорились построить нефтепровод для поставок российской нефти

Венгрия и Сербия договорились построить нефтепровод, по которому российская нефть из трубопровода «Дружба» сможет транзитом поступать по венгерской территории сербским потребителям.

Об этом рассказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров в Белграде с министром внутренней и внешней торговли Сербии Томиславом Момировичем.

Как пишет ТАСС, новый нефтепровод длиной 128 км будет построен между венгерским городом Альдьо и сербским Нови-Садом.

Контракт на строительство между компаниями MOL и Transnafta будет подписан во время венгеро-сербского саммита, намеченного на 20 июня.

Агентство напоминает, что поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» не подпадают под санкции ЕС.

Госсекретарь венгерского МИД по двусторонним отношениям Тамаш Менцер ранее заявил, что Венгрия не будет отказываться от российских энергоресурсов в угоду чужим интересам.