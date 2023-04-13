В Венгрии заявили, что не будут отказываться от российского сырья ради чужих интересов

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Венгрия не будет отказываться от российских энергоресурсов в угоду чужим интересам. Об этом заявил госсекретарь венгерского МИД по двусторонним отношениям Тамаш Менцер.

Он подчеркнул, что без российских ресурсов не получится обеспечить энергоснабжение Венгрии.

«И мы никогда не будем отодвигать на второй план венгерские интересы и ничьи интересы не будем ставить выше венгерских», — приводит РИА Новости слова Менцера.

Ранее российское правительство сообщило, что Россия продолжает осуществлять поставки газа в Венгрию согласно обязательствам.

Также по просьбе Будапешта ведутся дополнительные поставки российского газа в эту страну.

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