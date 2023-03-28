Кабмин: Россия по просьбе Будапешта ведёт дополнительные поставки газа в Венгрию
- РИА Новости
Об этом в кабмине заявили по итогам телефонного разговора зампредседателя России Александра Новака с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.
В ходе разговора Новак назвал Венгрию важным российским партнёром в области поставок нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба».
Вице-премьер добавил, что в 2022 году Венгрия получила 4,63 млрд кубометров нефти по системе «Транснефти».
Ранее Сийярто сообщил, что договорился с вице-премьером России Александром Новаком о продолжении бесперебойных поставок российских нефти и газа.