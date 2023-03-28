Кабмин: Россия по просьбе Будапешта ведёт дополнительные поставки газа в Венгрию

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Российское правительство сообщило, что Россия продолжает осуществлять поставки газа в Венгрию согласно обязательствам. Также по просьбе Будапешта ведутся дополнительные поставки российского газа в эту страну.
Кабмин: Россия по просьбе Будапешта ведёт дополнительные поставки газа в Венгрию
  • РИА Новости

Об этом в кабмине заявили по итогам телефонного разговора зампредседателя России Александра Новака с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

В ходе разговора Новак назвал Венгрию важным российским партнёром в области поставок нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба».

Вице-премьер добавил, что в 2022 году Венгрия получила 4,63 млрд кубометров нефти по системе «Транснефти».

Ранее Сийярто сообщил, что договорился с вице-премьером России Александром Новаком о продолжении бесперебойных поставок российских нефти и газа.

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