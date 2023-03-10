Исследование Gallup: каждый второй житель планеты считает, что доллар утратит лидерство
Об этом информирует РБК со ссылкой на глобальный опрос исследовательских компаний, входящих в международную ассоциацию Gallup International.
При этом треть населения Земли, согласно опросу, не верит, что доллар может потерять когда-либо лидерство.
Отмечается, что в опросе приняли участие 60,7 тыс. человек из 64 крупнейших стран мира.
Ранее бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс назвал западные санкции, введённые в отношении России, залогом отказа от использования доллара в мире.