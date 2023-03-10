Исследование Gallup: каждый второй житель планеты считает, что доллар утратит лидерство

Каждый второй житель планеты (47% населения) считает, что доллар перестанет быть ведущей валютой мира в ближайшие 25 лет.

Об этом информирует РБК со ссылкой на глобальный опрос исследовательских компаний, входящих в международную ассоциацию Gallup International.

При этом треть населения Земли, согласно опросу, не верит, что доллар может потерять когда-либо лидерство.

Отмечается, что в опросе приняли участие 60,7 тыс. человек из 64 крупнейших стран мира.

Ранее бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс назвал западные санкции, введённые в отношении России, залогом отказа от использования доллара в мире.