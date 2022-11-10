Специалист по финансам Мастеров прокомментировал снижение курса биткоина

Ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов Финансового университета при правительстве России Андрей Мастеров прокомментировал снижение курса биткоина.

«Нестабильное поведение котировок биткоина, сопровождающееся его резкими снижениями, можно объяснить рядом обстоятельств. Во-первых, биткоин и криптовалюты являются децентрализованной финансовой системой и в значительной степени подвержены спекулятивной составляющей», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

Во-вторых, считает эксперт, в современной мировой экономике наблюдается серьёзная диспропорция между финансовым и реальным секторами.

«Для финансовых рынков сегодня характерно наличие спекулятивных и высоко рискованных инструментов, преследующих цели получения максимальной прибыли. Криптовалютам и биткоину это свойственно в ещё большей степени», — добавил Мастеров.

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