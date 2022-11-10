Специалист по финансам Мастеров прокомментировал снижение курса биткоина
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«Нестабильное поведение котировок биткоина, сопровождающееся его резкими снижениями, можно объяснить рядом обстоятельств. Во-первых, биткоин и криптовалюты являются децентрализованной финансовой системой и в значительной степени подвержены спекулятивной составляющей», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.
Во-вторых, считает эксперт, в современной мировой экономике наблюдается серьёзная диспропорция между финансовым и реальным секторами.
«Для финансовых рынков сегодня характерно наличие спекулятивных и высоко рискованных инструментов, преследующих цели получения максимальной прибыли. Криптовалютам и биткоину это свойственно в ещё большей степени», — добавил Мастеров.
Ранее финансовый консультант, аналитик, основатель проекта Invest Era Артём Николаев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал об особенностях инструментов инвестирования.