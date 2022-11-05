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Эксперты прогнозируют рост курса доллара максимум до 67 рублей до конца года

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Курс доллара к концу 2022 года может вырасти максимум до 67 рублей. Об этом свидетельствуют данные опрошенных РИА Новости экспертов.
Эксперты прогнозируют рост курса доллара максимум до 67 рублей до конца года
  • РИА Новости

«Снижение экспорта и постепенное восстановление импорта — основные факторы ослабления рубля», — заявил Дмитрий Полевой из «Локо-Инвеста».

По его словам, слабый внутренний спрос может сдержать рост импорта.

Валерий Вайсберг из ИК «Регион» считает, что торговый баланс, скорее всего, умеренно сузится, что приведёт к незначительному ослаблению российской валюты до 63—65 рублей за доллар.

Ранее руководитель Абсолют Банка в Тюмени Марина Петрова рассказала, есть ли смысл в настоящее время покупать наличные доллары и хранить сбережения в них.

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