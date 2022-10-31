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Руководитель Абсолют Банка в Тюмени рассказала, есть ли смысл покупать наличные доллары

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Руководитель Абсолют Банка в Тюмени Марина Петрова рассказала, есть ли смысл в настоящее время покупать наличные доллары и хранить сбережения в них.
Руководитель Абсолют Банка в Тюмени рассказала, есть ли смысл покупать наличные доллары
  • РИА Новости

«Сегодня покупка иностранной валюты имеет смысл, только если вы планируете путешествие. Для сохранения и приумножения денежных средств — нет. Разница между курсом покупки и продажи очень значительна. Кроме того, в последнее время курс доллара довольно стабилен и держится на одном и том же уровне», — приводит её слова nashgorod.ru.

Петрова также отметила, что при выборе банка для открытия вклада следует ориентироваться не только на ставку.

«Важна репутация и надежность банка. Оптимально, если банк входит в топ-50 самых крупных банков по активам. Это можно посмотреть на сайте Центробанка. На свежие рейтинги, которые регулярно составляют независимые эксперты — финансовые маркетплейсы», — добавила она.

В сентябре Центробанк России продлил до 31 марта 2023 года ограничения по выводу денежных средств за рубеж.

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