Банк России продлил на полгода ограничения по выводу денег за рубеж

Центробанк России продлил до 31 марта 2023 года ограничения по выводу денежных средств за рубеж.

В сообщении говорится, что россияне и граждане дружественных России стран по-прежнему могут переводить в течение месяца на любые счета в иностранных банках до $1 млн.

При этом по системам денежных переводов разрешено переводить не более $10 тыс. или эквивалента этой суммы в другой валюте.

Также Центральный банк России продлил ограничения на переводы для нерезидентов недружественных стран на шесть месяцев.

Речь идёт об ограничениях на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих.