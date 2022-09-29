военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Банк России продлил на полгода ограничения по выводу денег за рубеж

Короткая ссылка
Центробанк России продлил до 31 марта 2023 года ограничения по выводу денежных средств за рубеж.
Банк России продлил на полгода ограничения по выводу денег за рубеж
  • РИА Новости

В сообщении говорится, что россияне и граждане дружественных России стран по-прежнему могут переводить в течение месяца на любые счета в иностранных банках до $1 млн.

При этом по системам денежных переводов разрешено переводить не более $10 тыс. или эквивалента этой суммы в другой валюте. 

Также Центральный банк России продлил ограничения на переводы для нерезидентов недружественных стран на шесть месяцев.

Речь идёт об ограничениях на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить