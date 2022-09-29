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ЦБ продлил ограничения на переводы для нерезидентов недружественных стран на шесть месяцев

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Центральный банк России продлил ограничения на переводы для нерезидентов недружественных стран на шесть месяцев.
ЦБ продлил ограничения на переводы для нерезидентов недружественных стран на шесть месяцев
  • РИА Новости

В сообщении регулятора говорится о продлении ограничения переводов за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих.

Уточняется, что ЦБ приостановит подобные операции с 1 октября ещё на полгода.

Соответствующее решение было принято с целью поддержания стабильности финансовой системы, добавили в Банке России.

В начале сентября Центробанк России продлил до 9 марта 2023 года запрет для банков взимать комиссию с физических лиц при выдаче им валюты с вкладов или счетов.

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