ЦБ продлил на полгода запрет взимать комиссию с физлиц при выдаче валюты с вкладов

Центробанк России продлил до 9 марта 2023 года запрет для банков взимать комиссию с физических лиц при выдаче им валюты с вкладов или счетов.

«Совет директоров Банка России продлил до 9 марта 2023 года запрет для банков взимать комиссию с физических лиц при выдаче им валюты с вкладов или счетов», — говорится в сообщении в Telegram.

Финансовый регулятор уточнил, что банки не смогут брать комиссию за конвертацию иностранных валют в доллары и евро, если конвертация проводилась для последующей выдачи средств.

Ранее Центральный банк России поручил брокерам с 1 октября начать ограничение продажи неопытным инвесторам бумаг недружественных стран.

Также Московская биржа с 12 сентября разрешит совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам из дружественных стран.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС Артём Голубев в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно того, как российская и иностранная валюты могут повести себя в будущем.