Мосбиржа разрешит совершать операции на рынке акций клиентам из дружественных стран
- РИА Новости
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Об этом говорится в сообщении на сайте биржи.
Отмечается, что также таким клиентам разрешат совершать сделки репо/репо с ЦК с акциями и облигациями.
Ранее сообщалось, что физические лица во второй половине июля купили рекордный объём валюты на Мосбирже.
Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС Артём Голубев в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно того, как российская и иностранная валюты могут повести себя в будущем.