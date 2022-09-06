Мосбиржа разрешит совершать операции на рынке акций клиентам из дружественных стран

Московская биржа с 12 сентября разрешит совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам из дружественных стран.

Об этом говорится в сообщении на сайте биржи.

Отмечается, что также таким клиентам разрешат совершать сделки репо/репо с ЦК с акциями и облигациями.

Ранее сообщалось, что физические лица во второй половине июля купили рекордный объём валюты на Мосбирже.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС Артём Голубев в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно того, как российская и иностранная валюты могут повести себя в будущем.