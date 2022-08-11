Физические лица во второй половине июля купили рекордный объём валюты на Мосбирже

Согласно обзору рисков финансовых рынков Центробанка России, физлица во второй половине июля впервые стали значимыми нетто-покупателями на Мосбирже.

Как сообщил ТАСС, за месяц физлица нарастили объёмы нетто-покупок в 1,3 раза. В июне этот показатель составлял 176,1 млрд рублей, а в июле — 237,1 млрд рублей.

Отмечается, что это стало рекордным объёмом нетто-покупок для физлиц.

Ранее кандидат экономических наук Артём Голубев, доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС, в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно того, как российская и иностранная валюты могут повести себя в будущем.