ЦБ России ограничит продажу неопытным инвесторам бумаг недружественных стран

Центральный банк России поручил брокерам с 1 октября начать ограничение продажи неопытным инвесторам бумаг недружественных стран.

Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Отмечается, что брокеры с 1 октября 2022 года не будут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по покупке ценных бумаг эмитентов из недружественных государств, если после такой сделки доля этих бумаг в портфеле инвестора будет превышать 15%.

Банк России проинформировал, что в дальнейшем данный порог уменьшат, а с января покупки со стороны неквалифицированных инвесторов бумаг недружественных стран полностью запретят.

В ЦБ объяснили, что такое решение связано с намерением минимизировать инфраструктурные риски для неопытных инвесторов, так как зарубежные финансовые институты могут без предупреждения заблокировать возможность распоряжаться активами.

Также Московская биржа с 12 сентября разрешит совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам из дружественных стран.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС Артём Голубев в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно того, как российская и иностранная валюты могут повести себя в будущем.