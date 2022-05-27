В Институте развития технологий ТЭК прокомментировали ситуацию с поставками угля в ЕС

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Эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов прокомментировал ситуацию с поставками угля в ЕС и Японию.
В Институте развития технологий ТЭК прокомментировали ситуацию с поставками угля в ЕС
  • РИА Новости
  • © Евгений Епанчинцев

«Европейским и японским потребителям будет проще всего найти альтернативу российским поставкам коксующегося угля, которые по своему объёму в семь раз уступают импорту из Австралии», — цитирует эксперта oilcapital.ru.

По словам Родионова, сложнее заместить энергетический уголь — из-за более высоких расходов на транспортировку сырья из Индонезии и в силу рисков сокращения экспорта из США, ЮАР и Колумбии.

Как считает эксперт, в любом случае европейским импортёрам придётся столкнуться с ростом логистических издержек.

«Собственно, это и отражают котировки угля, достигшие многолетних максимумов: фьючерс на энергетический уголь на бирже ICE в Лондоне более двух месяцев не опускается ниже порога в $250 за тонну, хотя большую часть кризисного 2020 года они находились ниже $50, а в 2021 году лишь ненамного превышали отметку в $100», — пояснил Родионов.

Он добавил, что фьючерс на австралийский уголь на Сингапурской бирже с начала апреля — выше $500 за 1 т.

Ранее председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в беседе с Nation News прокомментировал отказ Финляндии оплачивать российский газ в рублях.

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