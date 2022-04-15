Франция решила выделить ОЗХО более €2,2 млн

МИД Франции заявил о решении выделить свыше €2,2 млн на на поддержку работы Организации по запрещению химического оружия (ОЗXО). Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Франция приняла решение выделить €2,2 млн на поддержку деятельности ОЗХО», — сообщается в Twitter французского МИД.

Министерство уточнило, что €1 млн из этой суммы будет направлен на деятельность организации, связанную с Сирией, €500 тыс. будет выделено на реализацию мер помощи и защиты Украины, а €700 тыс. из взноса Франции пойдёт на поддержку работы ОЗХО в разных сферах.

Ранее постпред России при ОЗХО Александр Шульгин заявил о росте угрозы провокаций с химоружием на Украине.