Франция решила выделить ОЗХО более €2,2 млн

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МИД Франции заявил о решении выделить свыше €2,2 млн на на поддержку работы Организации по запрещению химического оружия (ОЗXО). Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Франция решила выделить ОЗХО более €2,2 млн
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«Франция приняла решение выделить €2,2 млн на поддержку деятельности ОЗХО», — сообщается в Twitter французского МИД.

Министерство уточнило, что €1 млн из этой суммы будет направлен на деятельность организации, связанную с Сирией, €500 тыс. будет выделено на реализацию мер помощи и защиты Украины, а €700 тыс. из взноса Франции пойдёт на поддержку работы ОЗХО в разных сферах.

Ранее постпред России при ОЗХО Александр Шульгин заявил о росте угрозы провокаций с химоружием на Украине.

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