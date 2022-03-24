Постпред США при ООН: резолюция СБ не нужна для оказания гумпомощи Украине

Соединённые Штаты считают, что для оказания гуманитарной помощи Украине представленная Россией в Совет Безопасности ООН резолюция не нужна. Об этом заявила постоянный представитель США при организации Линда Томас-Гринфилд.

«Нам не нужна такая наполненная фарсом резолюция для оказания гуманитарной помощи», — цитирует ТАСС Томас-Гринфилд.

По её словам, США предоставили украинскому народу помощи более чем на $600 млн и «продолжат предоставлять её в таком объеме, в каком потребуется, как Украине, так и соседним странам».

Совет безопасности ООН не принял проект резолюции России по Украине, призывающей к прекращению огня для эвакуации мирных граждан, достигнутому на основе переговоров.

Как отмечается, за резолюцию голосовали Россия и Китай, остальные члены СБ ООН воздержались.

Ранее РИА Новости отмечали, что ряд западных стран, в том числе США, Украина, Британия, Грузия, Германия, Литва и Латвия, также подготовили гуманитарный проект резолюции по Украине.

Постпред России Василий Небензя заявил, что принятие резолюции западных стран по Украине в Генассамблее ООН осложнит урегулирование украинского кризиса.